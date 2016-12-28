11:33 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре пенсионер в супермаркете забыл 80 тысяч гривен - ФОТО

78-летний житель города Днепр забыл в камере хранения супермаркета пакет с крупной суммой денег.

В Днепре пенсионер в супермаркете забыл 80 тысяч гривен - ФОТО

Накануне пенсионер снял с банковского счета все свое сбережения. В пакете было 80 тысяч гривен.

Как сообщили в местной полиции, оставленные пенсионером деньги обнаружили в камере хранения сотрудники торгового заведения и сообщили об этом в полицию. Деньги изъяли и долго ждали заявления о пропаже, однако за ними так никто не пришел.

Тогда правоохранители оперативным путем установили личность мужчины, которому принадлежали деньги. Полицейские вернули деньги рассеянному пенсионеру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестным, которые в Одессе расстреляли автомобил инкассаторов, похитить деньги не удалось. Деньги остались невредимыми. Полиция предотвратила кражу.


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