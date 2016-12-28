В Днепре пенсионер в супермаркете забыл 80 тысяч гривен - ФОТО

Накануне пенсионер снял с банковского счета все свое сбережения. В пакете было 80 тысяч гривен.

Как сообщили в местной полиции, оставленные пенсионером деньги обнаружили в камере хранения сотрудники торгового заведения и сообщили об этом в полицию. Деньги изъяли и долго ждали заявления о пропаже, однако за ними так никто не пришел.

Тогда правоохранители оперативным путем установили личность мужчины, которому принадлежали деньги. Полицейские вернули деньги рассеянному пенсионеру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неизвестным, которые в Одессе расстреляли автомобил инкассаторов, похитить деньги не удалось. Деньги остались невредимыми. Полиция предотвратила кражу.