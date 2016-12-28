16:05 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре открыли рекордное количество праздничных елок

Во время праздников в Днепре станут работать более 30 елок. 

В Днепре открыли рекордное количество праздничных елок

Об этом рассказал глава управления культуры и искусств Днепровского горсовета Евгений Хорошилов. По его словам - уже были открыты все елки города Днепр. Известно также, что в прошлом году в городе было около десяти праздничных площадок с елками.

Главной же праздничной позицией все так ж остается площадь Героев Майдана. Там будет проведена большая программа - в новогоднюю ночь. Мероприятия в центре г. Днепр будут проходить до 22-го января каждый день. Организаторы планируют охватить около 100 тыс. жителей. Транспорт в этом городе на праздники будет работать стабильно.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе новогоднюю елку установили на дне залива.


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