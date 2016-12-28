В 21 области Украины и в Киеве превышен эпидпорог заболеваемости

По данным Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины, интенсивные показатели заболеваемости превысили пороги от 1,5% в Луганской и до 71,6% в Киевской области.

При этом в отчете ведомства сказано, что в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Черновицкой областях зарегистрировано превышение показателей более чем в два раза.

Однако, в Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях показатели находятся ниже эпидемического уровня. В то же вкрмя, по данным центра, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, а наименьший - в Харьковской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на понедельник, 26 декабря, в Полтавской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 10,6%. За последнюю неделю заболело более 14 500 человек, среди них 7500 - дети. Такие данные сегодня утром представил Департамент здравоохранения областной государственной администрации региона.