12:51 28.12.2016 | Общество | Новости
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Умерла киножена Луи де Фюнеса: Клод Жансак скончалась во сне

Во Франции в возрасте 89 лет умерла комедийная актриса Клод Жансак. Смерть звезды наступила во сне ночью.

Умерла киножена Луи де Фюнеса: Клод Жансак скончалась во сне

О ее смерти сообщил сын артистки Фредерик Шеман, передает радиостанция Europe 1.

"Она снималась (в кино – ред.) до самого конца", — сказал сын актрисы, добавив, что она скончалась во сне в ночь на вторник.

Отметим, что за 63 года своей кинокарьеры, актриса накопила репертуар из 75 ролей. Но наиболее запоминающимися были образы экранных жен Луи де Фюнеса, с которым они познакомились в 1952 году.

"Я хочу, чтобы вы играли во всех моих фильмах, Вы приносите мне успех", - сказал он тогда Клод.

Напомним,  что Жансак родилась 1 марта 1927 года во французском департаменте Уаза. В кино дебютировала в драматических ролях, но Луи де Фюнес изменил амплуа актрисы. Среди наиболее известных фильмов с ее участием "Большие каникулы", "Оскар",  "Замороженный".

Как сообщал ранее "Ура-Информ", на 97-м году жизни умер английский писатель Ричард Адамс, написавший роман-сказку "Обитатели холмов".


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