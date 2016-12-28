Умер автор знаменитой сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс

Об єтом сообщает Associated Press.

Как отмечается, что о смерти писателя сообщила его дочь Джульетта Джонсон. По ее словам, литератор умер в канун Рождества.

"Он умер от того, что раньше называлось "старость", — сказала она. Также Джонсон добавила, что у ее отца в последнее время наблюдалось нарушение кровообращения.

Отметим, что роман-сказка "Обитатели холмов" (Watership Down, "Уотершипский холм"), который принес славу Адамсу, был издан в 1972 году. Кроме того, он был написан в жанре сказки, или героического фэнтэзи. Добавим, что эта работа принесла ему медаль Карнеги, британскую ежегодную премию в области детской литературы. В 1978 году она была экранизирована режиссером Мартином Розеном.

"Главными героями романа стала группа кроликов, которые ищут новый дом после того, как их жилище было разрушено. Книга пользовалась большой популярностью среди английских детей", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Ура-Информ", Питер Вон, который сыграл роль мейстера Черного Замка Эймона Таргариена в популярном британском сериале Игра престолов, ушел из жизни.