Украинская певица родила двойню

Об этом Бужинская сообщила на своей странице в Instagram.

Как отмечается, малыши появились в столичном родильном доме. Кроме того, новорожденный мальчик выше сестрички на 1 см и тяжелее на 250 г.

"Во время нашего свадебного путешествия мы поехали в Иерусалим, где с любимым написали записку-просьбу и вложили в Стену Плача, а по возвращению в Болгарию зашли в Церковь и совершенно случайно обнаружили две рядом висящие иконы святой великомученицы Екатерины и святого Димитрия Солунского. Спустя некоторое время мне приснился сон, в котором два белых голубя прилетели и сели мне на руку. Для нас это было своего рода посланием, что наша мечта осуществима. Благодарна Богу за такой подарок судьбы", - расскажала Бужинская в своем Instagram.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Михаил Турецкий презентовал дочери автомобиль. Обладательницей такого подарка Сарина стала в канун своего 20-летия.