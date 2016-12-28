Ту-154 распался на более 1500 фрагментов, - Минобороны России

У 105-ти родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания. Об этом сегодня сообщили журналистам в Министерстве обороны Российской Федерации.

При этом в ведомстве отметили, что со дна Черного моря подняли большие фрагменты самолета и личные вещи пассажиров. С начала поисковой операции водолазами и глубоководными аппаратами обнаружено 12 больших и 1547 мелких фрагментов самолета. Сейчас все это транспортируется на берег.

Морским самоходным краном "Черноморец 11" со дна поднимаются больше фрагменты - стойки, шасси, двигатель, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров, - пояснили в российском Минобороны.

Напомним, в Черном море потерпел крушение Ту-154 Минобороны РФ с журналистами на борту. В Следкоме РФ причиной падения Ту-154 называют нарушение правил полетов.

Как сообщал УРА-Информ, В Минобороне заявили, что самолет перед вылетом был полностью исправным.