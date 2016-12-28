Суд отказался пересматривать меру пресечения Охендовскому
Апелляционный суд города Киева в среду, 29 декабря, отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рассмотрении жалобы по меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.
Суд не стал открывать апелляционного производства, пояснив это тем, что решение обжалованию не подлежит.
Напомним, 21 декабря Соломенский суд Киева избрал Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства. Суд решил не назначать Охендовскому залог в 1,3 миллионов гривен, как того требовала прокуратура.
Как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 27 декабря, подала жалобу на решение суда по избранию меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.
Апелляционный суд Киева принял решение признать неправомерным решение Печерского районного суда, который обязал главу МВД Украины Арсена Авакова публично извиниться перед лидером Всеукраинского объединения "Свобода" Олегом Тягнибоком за обвинение "свободовцев" в организации массовых беспорядков возле здания Верховной Рады 31 августа 2015 года.