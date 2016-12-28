Суд отказался пересматривать меру пресечения Охендовскому

Суд не стал открывать апелляционного производства, пояснив это тем, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 21 декабря Соломенский суд Киева избрал Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства. Суд решил не назначать Охендовскому залог в 1,3 миллионов гривен, как того требовала прокуратура.