Спасатели наши в Черном море много обломков Ту-154 и фрагменты тел

Тут также были найдены фрагменты тел погибших в авиакатастрофе пассажиров. Как сообщает агентство РИА "Новости", ссылаясь на свои источники в силовых структурах, в море также были найдены три тела. Таким образом всего уже обнаружено 15 тел.

По данным спасателей, большое скопление обломков самолета и фрагментов тел выявлено на участке шириной от двух с половиной до пяти метров и протяженностью 200 метров.

Кроме того, на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров найдено три предмета. Размеры первого предмета составляют около трех метров, второго - более 60 метров в длину, а третьего - около пяти метров в длину. В

сего на месте крушения самолета найдены 223 фрагмента тел.

Напомним, Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 километров в час.

Как сообщал УРА-Информ, 24 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.