01:30 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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САП оспорила меру пресечения Охендовскому

Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник,27 декабря, подала жалобу на решение суда по избранию меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

САП оспорила меру пресечения Охендовскому

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Апелляционного суда города Киева. В частности в суде подтвердили, что они действительно поступили апелляция от САП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева в среду, 21 декабря, избрал меру пресечения председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Суд определил ему личные обязательства до 13 февраля 2017 года. Таким образом, глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

Суд также решил не назначать Охендовскому залог в 1,3 миллиона гривен, как того требовала прокуратура.


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