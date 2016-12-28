САП оспорила меру пресечения Охендовскому

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Апелляционного суда города Киева. В частности в суде подтвердили, что они действительно поступили апелляция от САП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд города Киева в среду, 21 декабря, избрал меру пресечения председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Суд определил ему личные обязательства до 13 февраля 2017 года. Таким образом, глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

Суд также решил не назначать Охендовскому залог в 1,3 миллиона гривен, как того требовала прокуратура.