Репер XLDELUXE та українські зірки підтримали міжнародний спорт

Цього вечора зустрілися професійні бійці з багатьох країн світу. Загалом відбулося 12 рейтингових поєдинків та головний бій за титул чемпіона.

Варто зазначити, що українські зірки взялися активно підтримати цей турнір. Вони не лише вболівали за наших спортсменів під час самого турніру, а й внесли чималий вклад в його організацію. Серед них можна виділити Лілю Кіш, Lilu, MATT.V, Сергія Величанського.

Медіа директором та співорганізатором CAGE ENCOUNTER 5 став відомий реп виконавець XLDELUXE. «Ми, як організатори, задоволені заходом. Вдячні всім глядачам, які прийшли підтримати великий турнір, зібрали біля 5 тис. вболівальників. Все пройшло на високому організаційному рівні. Поєдинки були досить видовищними: від початку до останньої секунди увага всіх глядачів, всіх журналістів, всіх, хто прийшов у Палац спорту була прикута до клітки. Ні на секунду люди не відпускали поєдинки зі своєї уваги і турнір запам’ятався дуже цікавим і насиченим. Всі ми звичайно ж вболівали за наших співвітчизників, але, в першу чергу,за красивий, якісний, сильний чоловічий спорт, тому честь і хвала всім бійцям. І тепер ми вже почали підготовку до нового заходу. Велика вдячність всім спонсорам та партнерам, які підтримали організацію і проведення турнір» - зазначає він. Хочеться наголосити, що XLDELUXE є не лише українським артистом та організатором подібних заходів та найкращих івентів по всій Україні, а й засновником благодійного фонду «Київська Русь». Завдяки XLDELUXE організація міжнародного турніру MMA стало і видовищним шоу, яких до цього в Україні ще не було.

Серед артистів, які не є байдужими до розвитку спорту в Україні належить і Народний артист України Олександр Пономарьов, який цього року виконав державний гімн перед чемпіонським боєм CAGE ENCOUNTER 5.

Хочеться вірити, що подібна небайдужість представників українського шоу-бізнесу і надалі сприятиме розвитку не лише культури, а й спорту в нашій державі.