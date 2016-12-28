Пограничники в 2016 году получили 248 квартир

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Он уточнил, что выделенные из госбюджета 200 млн грн. уже направили на строительство и на реконструкцию жилья.

Из 18-ти запланированных объектов девять уже были введены в эксплуатацию. В целом же в 2016 г. году за счет источников ведомство получило 248 квартир, а также 46 комнат. В новое жилье уже перебрались пограничники в Борисполе, Хмельницком - сказал Назаренко и добавил, что под служебные квартиры были переделаны ведомственные здания в Великих Мостах, в Херсонской и в Харьковской областях, а в рамках инвестпрограмм также шла застройка участков в Луцке, Хмельницком и Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, 255 семей бойцов Нацгвардии получили жилье в 2016 г.