02:00 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники в 2016 году получили 248 квартир

В 2016 г. Госпограничная служба Украины получила 248 квартир, а также 46 комнат. 

Пограничники в 2016 году получили 248 квартир

Об этом на пресс-конференции рассказал глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Он уточнил, что выделенные из госбюджета 200 млн грн. уже направили на строительство и на реконструкцию жилья.

Из 18-ти запланированных объектов девять уже были введены в эксплуатацию. В целом же в 2016 г. году за счет источников ведомство получило 248 квартир, а также 46 комнат. В новое жилье уже перебрались пограничники в Борисполе, Хмельницком - сказал Назаренко и добавил, что под служебные квартиры были переделаны ведомственные здания в Великих Мостах, в Херсонской и в Харьковской областях, а в рамках инвестпрограмм также шла застройка участков в Луцке, Хмельницком и Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, 255 семей бойцов Нацгвардии получили жилье в 2016 г.


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