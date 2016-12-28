Обстрелы в зоне АТО продолжаются, боевики бьют по всем направлениям

За прошедшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-службу штаба АТО, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм, а затем Водяное и Широкино обстреляли.

Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Широкино также работать снайпер.

На Донецком направлении боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм Новгородское, Луганское и Авдеевку, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок – Пивденне.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП.

Напомним, Российские наемники продолжают нарушать вновь объявленный режим тишины на востоке Украины. За прошедшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по нашим позициям, в том числе из танков.