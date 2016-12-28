16:44 28.12.2016 | Общество | Новости
100156856:mysnichenko

ОБСЕ сообщает про хакерскую атаку на свой сайт

За кибератакой на сайт ОБСЕ может стоять российская хакерская группа APT28.

ОБСЕ сообщает про хакерскую атаку на свой сайт

Сайт Организации по безопасности в Европе (ОБСЕ) в ноябре подвергся хакерской атаке, в инциденте подозреваются хакеры из России. Об этом передает Reuters, ссылаясь на представителя организации. 

Так, совершено нападение и узнали об этом в начале ноября. Сейчас система уже в безопасности, нам дали новые системы безопасности и новые пароли - отметила представитель ОБСЕ. По данным иного источника, атаку на веб-сайт ОБСЕ могла провести российская хакерская группировка APT28, которая была замешана ранее во взломе серверов Демократической партии США. В ОБСЕ допускают этот вариант, но подчеркнули, что возможность для расследования отсутствует.

Как сообщал УРА-Информ, хакеры взломали сайт Госказначейства.


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