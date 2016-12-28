11:38 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новые троллейбусы представили в Кропивницком

В КП "Электротранс" в Кропивницком презентовали 10 новых троллейбусов, которые прибыли из Днепра. Они оснащены gps-навигацией и тревожными кнопками, приспособленными для пользования людьми с особыми потребностями.

Новые троллейбусы представили в Кропивницком

Об этом передает КП "Электротранс".

"Предприятию не хватает водителей, пока 7 человек отправили на учебу в Одессу. Средняя зарплата водителя КП составляет около 5 тыс. грн, зарплата кондуктора около 3 тыс. грн. На предприятии 40 процентов женщин-водителей", - рассказал директор КП Александр Луценко.

Как сообщается, еще 10 троллейбусов прибудут до 31 декабря. Кроме того, новый транспорт обошелся городу примерно в 80 млн грн.

Также отметим, что с появлением нового транспорта появятся и новые маршруты номер 7 и 9, которые соединят Жадов и автовокзал, Жадов и железнодорожный вокзал.

Как сообщал "Ура-Информ", в движени столичных троллейбусов внесены изменения. 

  

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