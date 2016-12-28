09:54 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ночное землетрясение не вызвало каких-то разрушений на территории Украины - ГосЧС

Землетрясение, которое было зафиксировано в ночь на среду, 28 декабря, в Одессе не вызвало разрушений зданий.

Ночное землетрясение не вызвало каких-то разрушений на территории Украины - ГосЧС

Никто также не пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве также напомнили, что около часу ночи в южных районах Одесской области, в частности в городах Измаил, Рени, Болград, а также в самой Одессе местные жители ощущали незначительные толчки землетрясения.

Их магнитуда примерно составила 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, эпицентром землетрясения была восточная часть Румынии, горы Вранча, возле города Липша, где сила толчков составила шесть баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 баллов на глубине 95 км. Толчки также ощущались на территории Молдовы.


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