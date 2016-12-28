09:32 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156794:Polishuk

Миссия ОБСЕ эвакуировала свою базу из Светлодарска из-за обстрелов боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вынуждена была эвакуировать свою патрульную базу из города Светлодарска.

Миссия ОБСЕ эвакуировала свою базу из Светлодарска из-за обстрелов боевиков

Такое решение было принято в связи с обстрелами. База бала перенесена на два дня. Об этом говорится в отчете миссии за прошедшую неделю, опубликованном во вторник, 27 декабря.

Согласно отчету, артиллерийские удары происходят на расстоянии 70 метров от базы, в результате чего были выбиты стекла на верхних этажах здания базы миссии.

Представители ОБСЕ вернулись в Светлодарск утром 26 декабря.

В то же время, с вечера 22 декабря по 23 декабря специальная миссия зафиксировала 1 150 взрывов в районе Дебальцево и Светлодарска, ранее были зафиксированы 2,3 тысячи случаев нарушения договоренностей о прекращении огня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемники продолжают нарушать, объявленный режим тишины на востоке Украины. За прошедшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив