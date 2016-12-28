04:00 28.12.2016 | Общество | Новости
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Мишель Обама получила звание иконы стиля

Первая леди США Мишель Обама признана более влиятельной иконой стиля, чем одна из ее предшественниц Жаклин Кеннеди.

Мишель Обама получила звание иконы стиля

Об этом сообщает Associated Press.

"Вы знаете, так много людей восхищаются миссис Обамой, и они хотят одеваться, как она", — рассказала дизайнер Трейси Риз. Именно в платье от Риз супруга президента США выступала с речью о втором сроке для своего мужа на съезде Демократической партии в 2012 году.

Согласно словам модельера, было продано около 2 тыс. таких нарядов.

В отличии от своих предшественниц, которые предпочитали иметь в своем гардеробе один-два бренда, Мишель появлялась в нарядах большего количество дизайнеров, продвигая таким образом и мало известных модельеров. Именно поэтому так много дизайнеров и наблюдателей моды будут скучать по Обаме, когда она покинет Белый дом.

"Мишель Обама принимала всех. Она принимала темнокожих дизайнеров, азиатских дизайнеров, европейских дизайнеров. Она была очень демократична в своем выборе одежды", — отмечает редактор моды журнала Vogue Андре Леон Тэлли.

Также добавим, что в число модных лидеров попала героиня сериала "Очень странные дела" в исполнении Шеннон Персер по имени Барб, чей стиль транслирует подростковую моду 1980-х годов.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ"Мишель Обама пообещала поддержать Трампа в Белом доме


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