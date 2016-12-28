Мишель Обама получила звание иконы стиля

Об этом сообщает Associated Press.

"Вы знаете, так много людей восхищаются миссис Обамой, и они хотят одеваться, как она", — рассказала дизайнер Трейси Риз. Именно в платье от Риз супруга президента США выступала с речью о втором сроке для своего мужа на съезде Демократической партии в 2012 году.

Согласно словам модельера, было продано около 2 тыс. таких нарядов.

В отличии от своих предшественниц, которые предпочитали иметь в своем гардеробе один-два бренда, Мишель появлялась в нарядах большего количество дизайнеров, продвигая таким образом и мало известных модельеров. Именно поэтому так много дизайнеров и наблюдателей моды будут скучать по Обаме, когда она покинет Белый дом.

"Мишель Обама принимала всех. Она принимала темнокожих дизайнеров, азиатских дизайнеров, европейских дизайнеров. Она была очень демократична в своем выборе одежды", — отмечает редактор моды журнала Vogue Андре Леон Тэлли.

Также добавим, что в число модных лидеров попала героиня сериала "Очень странные дела" в исполнении Шеннон Персер по имени Барб, чей стиль транслирует подростковую моду 1980-х годов.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", Мишель Обама пообещала поддержать Трампа в Белом доме.