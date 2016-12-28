Минобороны РФ подтвердили обнаружение второго "черного ящика" - ВИДЕО
Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что спасатели нашли и поднятие со дна второй бортовой самописец потерпевшего крушение российского самолета Ту-154.
Как пояснили в российском ведомстве, он был поднят менее получаса назад.
В то же время начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко сообщил, что спасатели обследовали акваторию дна при помощи гидролокаторов бокового обзора.
Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили предположение, что самолет упал именно в этом месте. На данный момент уже обнаружено очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность, - отметил он.
Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение утром, 25 декабря, в акватории Черного моря возле Сочи. Лайнер летел в Сирию. На его борту находилось 92 человека. В авиакатастрофе погибли съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала Звезда, а также 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда Елизавета Глинка.