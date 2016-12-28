Кадыров рассказал о "националистических" взглядах в российские СМИ

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как отмечается, Кадыров пожаловался из-за поединка боксера Артура Бетербиева, в котором россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

"Считаю необходимым отметить одну деталь, связанную с характером комментирования главного боя вечера нашими каналами "Матч-ТВ" и "Боец". Артур выходит на ринг в футболке клуба "Ахмат", после победного боя опять надевает эту футболку, благодарит родной клуб "Ахмат", болельщиков, но наши комментаторы ни одним словом ни в ходе боя, ни после него не обмолвились о том, что Артур воспитанник нашего клуба и его представитель. Не хотелось бы думать, что это политика руководства каналов, но действительность наталкивает на такую мысль. Если у кого-то из ведущих на канале и есть свои личные националистические взгляды, их надо оставить за порогом канала, призванного популяризировать спорт, способствовать патриотическому воспитанию молодежи", – написал Кадыров в своем Instagram.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал опубликованную в New York Daily News статью об убийстве посла РФ Андрея Карлова.