Ветераны АТО начали блокировать оккупированные территории Донбасса

Об этом рассказал второй командир батальона "Донбасс" - Анатолий Виноградский. По его словам – ранее был ультиматум относительно освобождения украинских военнопленных. Руководство боевиков его не выполнило.

Поэттому ветераны начали проведение блокады оккупированных областей. Виноградский добавил, что акция блокирования уже началась. Начальник штаба блокады Сергей Акимович при этом сообщил, что на Майдане 26-го декабря установят мобилизационный штаб - по блокаде оккупированных территорий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ветераны АТО грозились начать блокирование Донбасса.