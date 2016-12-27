11:38 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе избили и ограбили участника проекта "Голос країни"

В Одессе избили экс-участника песенного шоу "Голос країни" Константина Дмитриева, который выступает под псевдонимом Constantine.

В Одессе избили и ограбили участника проекта

Об этом сообщил наставник исполнителя Иван Дорн на своей странице в Instagram.

"Спасибо одесским гопникам, теперь у Константина есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить", - написал Дорн.

Отмечается, что после полученных на улице травм, Константин попал в больницу.

Как сообщил на своей странице пострадавший Дмитриев, инцидент произошел из-за iPhone, который злоумышленники у него увидели.

"Иван Дорн подарил мне iPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид", - добавил Подопечный.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее состоялась премьера дебютного клипа участника шоу "Голос країни" Леонардо Ободеяке. Он экранизировал украиноязычную песню "Листи".


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