14:46 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре появится транспорт для бездомных животных

В г. Днепр были представлены три новых авто для перевозки бездомных животных. 

В Днепре появится транспорт для бездомных животных

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. Стоимость данной техники составляет 3,3 млн грн. Она новая, была собрана по американским чертежам киевской фирмой - по заказу мэрии г. Днепр. Автомобилями спецназначения будут пользоваться служащие КП "Зооконтроль", что занимается отловом, вакцинацией от бешенства и чипированием бездомных животных.

Ранее же у предприятия подобных авто не было. На улицах города такие спецавтомобили можно будет встретить уже в середине января 2017 г. Один из авто имеет изотермический отсек, сохраняющий установленную температуру, и отсек с установкой, в котором температура может снизиться до -40 градусов.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Винница подсчитают бездомных собак.


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