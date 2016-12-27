В Черкасской области эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 48,7%

В то же время в области порог уже превышен на 48,7%. Вирусологическим центром Главного управления "Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины" подтверждается наличие в области гриппа А (H3N2) и А (H1N1).

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Черкасской областной государственной администрации, которая ссылается на данные анализа инфекционной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей в области увеличился прирост заболеваемости среди взрослого населения на 32,4% и среди детей до 17 лет на 25,8%.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 997 человек, что составляет 8,8% от числа заболевших, - пояснили в ОГА, добавив, что летальных случаев на территории области не зарегистрировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в школах города Львов в связи с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ было продлено временное прекращение обучения до 30-го декабря.