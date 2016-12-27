14:52 27.12.2016 | Общество | Новости
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Трамп заявил, что после его победы мир перестал быть мрачным

Дональд Трамп считает, что после его победы на президентских выборах в США, мир обрел надежду и перестал быть мрачным, каким он был до того.

Трамп заявил, что после его победы мир перестал быть мрачным

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Как отмечается, новоизбранный американский лидер привел в пример рост рынка и количество рождественских расходов.

"До того, как я победил, мир был мрачным – не было никакой надежды. Сейчас рынок вырос почти на 10% и рождественские расходы составили более $1 трлн", – написал Дональд Трамп.

Добавим, что такой вывод он сделал после того, как рынок США начал расти в рождественский период.

Как сообщал "Ура-информ", ранее  Дональд Трамп намерен сократить военное присутствие Штатов в мире.


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