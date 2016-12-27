"Тольяттиазот" может пойти по пути "Газпрома"

Не исключено, что поставки не удастся возобновить и в 2017 году: по данным "Ъ", российская компания считает тарифные условия невыгодными при низких мировых ценах на аммиак. Источники "Ъ" на Украине считают, что, если конфликт не будет разрешен, ТоАЗ может начать строительство альтернативного трубопровода от своего завода в порт Тамань.

"Тольяттиазот" (ТоАЗ), подконтрольный семье Владимира Махлая, попросил оператора украинской части аммиакопровода Тольятти-Одесса увеличить поставки по трубе, но получил отказ. Как сообщили в "Укрхимтрансаммиаке", в связи с отсутствием транспортировки аммиака с россошанских "Минудобрений" и досрочной прокачкой годового объема 1,8 млн тонн с "Тольяттиазота" оператор с 23 декабря остановил транзит. Экспортировать дополнительные объемы ТоАЗ хотел в связи с ростом спроса на аммиак и улучшением рыночной конъюнктуры. За последние два года цены на аммиак упали до рекордных минимумов, завод в ноябре даже снизил загрузку (проектные мощности - более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год). Теперь аммиак пойдет на производство карбамида или будет отгружен другим транспортом, говорят в компании.

Возобновить поставки за рубеж ТоАЗ сможет в рамках пока не подписанного контракта на 2017 год, если цены на аммиак и тарифы на транспортировку сохранятся на уровне рентабельности, поясняют в компании. Сейчас экспорт по трубопроводу, по расчетам ТоАЗа, убыточен из-за введенной правительством Украины в августе 2015 года надбавки более $8 на тонну за транзит аммиака. ТоАЗ ее оплачивал больше года, но параллельно пытался оспорить в суде. В ноябре Высший административный суд Украины встал на сторону производителя и признал недействительным приказ Минэкономразвития Украины, ТоАЗ до сих пор вынужден ее платить. "Укрхимтрансаммиак" настаивает на уплате как повышенного тарифа, так и отмененных судом штрафов. Сейчас идут переговоры о возмещении переплаченных средств, но, замечает источник "Ъ", "это сложно назвать конструктивной беседой, так как на запросы ТоАЗа украинская сторона не отвечает".

С этим же спором собеседники "Ъ" в отрасли связывают отказ от транспортировки дополнительных объемов в конце года. Источники "Ъ" отмечают, что глава ТоАЗа Вячеслав Суслов после остановки прокачки аммиака с завода написал письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману и в правительственные ведомства страны с просьбой вмешаться в ситуацию. По словам источника "Ъ", на фоне сложной ситуации в секторе, если тарифы на прокачку не опустятся до экономически приемлемых, прокачка по трубе Тольятти-Одесса будет невозможна из-за нерентабельности.

Получить дополнительные комментарии украинской стороны не удалось. "Большая часть украинских производителей, которые могли бы воспользоваться трубой, простаивает. Если Украина не подпишет контракт на 2017 год, то оператор трубы лишится львиной доли выручки",- считает источник "Ъ", близкий к "Укрхимтрансаммиаку". По его мнению, если разногласия ТоАЗа и оператора помешают прокачке в 2017 году, это подтолкнет российскую сторону к активизации строительства трубопровода, альтернативного украинскому. В ТоАЗе ход переговоров комментировать не стали, но компания рассматривает возможность строительства новой трубы вместе с оператором российской части аммиакопровода Тольятти-Одесса "Трансаммиак" - от Воронежа до терминала производителя в порту Тамань.