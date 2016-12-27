Тайфун на Филиппинах унес жизни шести человек

Порывы сильного ветра и обильные осадки привели к значительным разрушениям и повреждениям линий электропередач. Множество домов отключены от электроснабжения.

В то же время оползни и падения деревьев заблокировали немало дорог. Ветер, скорость которого иногда достигала 225 километров в час, также разрушил огромное количество зданий и нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные местных властей, в провинции Албай погибли три человека. Среди погибших - супруги преклонного возраста. Тут также стихия заставила более 380 тысяч граждан покинуть дома и скрываться в специальных хранилищах.

Из-за стихии более 12000 пассажиров судов не смогли покинуть страну, поскольку корабли не выходили в море. В аэропортах были отменены или перенесены более 300 рейсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тайфун "Нок-тен", обрушившийся в воскресенье на восточную часть Филиппин, унес жизни четырех человек и разрушил несколько домов.