Суд вынес решение в отношении бухгалтера "Обжоры" по делу о финансировании "ДНР"

Об этом "Комментариям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, СМИ называют владельцем сети "Обжора" депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. В СМИ уже были опубликованы документы, которые указывают на непосредственный контроль Соболева над сетью на оккупированных территориях.

Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, до этого сообщалось, что процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным организациям террористов.

По результатам обысков, проведенных в центре Киева по месту жительства и офисах злоумышленников, правоохранителями были изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах, эквивалентные почти двум миллионам гривен.

Также была обнаружена документация и мобильные телефоны с перепиской по координации и согласованию противоправных действий, изъята компьютерная техника с материалами, которые могут быть использованы для доказательства факта финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Источники утверждали, что обыски проводились в киевских офисах депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева – предполагаемого владельца сети "Обжора".