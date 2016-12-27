Спасатели подняли на поверхность все три бортовых самописца Ту-154

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на источник в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации, состояние самописцев визуально приемлемое. На первый взгляд они подлежат расшифровке, - сказал источник.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Все они погибли.

Как сообщал УРА-Информ, Ту-154 мог упасть из-за ошибки пилотов. Ранним утром в тот день самолет, вылетел из аэропорта Адлер, однако вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Это видел сотрудник береговой охраны пограничных войск в момент крушения самолета, который народился на катере в акватории Сочи.