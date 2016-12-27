Обстрелы боевиков на Донбассе продолжаются

За прошедшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по нашим позициям, в том числе из танков. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Мариупольском направлении противник трижды вел обстрелы по населенному пункту Широкино из танков.

Также зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты также обстреляли Талаковку и Широкино.

При этом из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. Для сохранения жизни своих военных, украинская сторона вынуждена была один раз открыть ответный огонь в районе Широкино, - пояснили в штабе. Там также отметили, что на Донецком направлении из минометов боевики также обстреляли Луганское, а изз гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Южное, Зайцево и Луганское.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Напомним, российские наемники, несмотря не объявленный очередной режим тишины, не прекращают обстреливать украинские позиции. За прошедшие сутки боевики 33 раза открыли огонь по позициям украинских военных.