На Полтавщине заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

По состоянию на понедельник, 26 декабря, в Полтавской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 10,6%.
За последнюю неделю заболело более 14 500 человек, среди них 7500 - дети. Такие данные сегодня утром представил Департамент здравоохранения областной государственной администрации региона.
По данным департамента, сейчас наблюдается средняя интенсивность эпидемического процесса, однако продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2). Там также пояснили, что снижение заболеваемости среди детей наблюдается во всех возрастных группах, а среди взрослых заболеваемость также стабилизировалась. Случаев смерти от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.
Напомним, в связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлены занятия в 158 школах городов и районов области.
Как сообщал УРА-Информ, на 51-й неделе нынешнего эпидемического сезона в городе Черкассы зарегистрировано превышение эпидпорога на 25,3%. В то же время в области порог уже превышен на 48,7%.