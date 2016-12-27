На Полтавщине заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

За последнюю неделю заболело более 14 500 человек, среди них 7500 - дети. Такие данные сегодня утром представил Департамент здравоохранения областной государственной администрации региона.

По данным департамента, сейчас наблюдается средняя интенсивность эпидемического процесса, однако продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2). Там также пояснили, что снижение заболеваемости среди детей наблюдается во всех возрастных группах, а среди взрослых заболеваемость также стабилизировалась. Случаев смерти от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

Напомним, в связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлены занятия в 158 школах городов и районов области.

Как сообщал УРА-Информ, на 51-й неделе нынешнего эпидемического сезона в городе Черкассы зарегистрировано превышение эпидпорога на 25,3%. В то же время в области порог уже превышен на 48,7%.