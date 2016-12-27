На Донетчине восстановили разрушенный мост

Взрыв был, когда боевики отступали в Горловку. В Донецкой области около Северска уже сдали в эксплуатацию мост, разрушенный боевиками в 2014 г. Об этом в соцсети Facebook сообщил глава областной военно-гражданской администрации - Павел Жебривский.

По его словам - уничтоженный в 2014 г. боевиками мост на краю Северска сдали 27 декабря в эксплуатацию. Мост через р. Сухая Плотва взорвали боевики, убегая в Горловку накануне наступления украинской армии - добавил Жебривский. Он отметил, что восстановление данного моста началось в сентябре 2016 г. Строители демонтировали прошлую конструкцию, а также создали на ее месте новую. Новый же мост на четыре метра длиннее и грузоподъемность его увеличилась с 80 до 100 тонн.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае обвалился автомобильный мост.