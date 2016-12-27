На Донбассе за время АТО погибло 67 пограничников

За время проведения на Донбассе АТО уже погибли 67 пограничников. Об этом рассказал глава Госпограничной службы Украины Виктор Назаренко – в рамках пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

По его словам - за период проведения на востоке Украины АТО погибли 67 пограничников, а также пятеро пропали без вести - добавил Назаренко. По его словам - ситуация в зоне проведения АТО замечена тенденцией к обострению. При этом Госпогранслужба ведет пропуск по линии разграничения - на пяти КПВВ по шести автомобильным коридорам.

Как сообщал УРА-Информ, пограничники зафиксировали при въезде в Крым 1500 нарушений – в течение 2016 г.