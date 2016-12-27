16:05 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за время АТО погибло 67 пограничников

Еще пятеро пограничников за период АТО пропали без вести.

На Донбассе за время АТО погибло 67 пограничников

За время проведения на Донбассе АТО уже погибли 67 пограничников. Об этом рассказал глава Госпограничной службы Украины Виктор Назаренко – в рамках пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

По его словам - за период проведения на востоке Украины АТО погибли 67 пограничников, а также пятеро пропали без вести - добавил Назаренко. По его словам - ситуация в зоне проведения АТО замечена тенденцией к обострению. При этом Госпогранслужба ведет пропуск по линии разграничения - на пяти КПВВ по шести автомобильным коридорам.

Как сообщал УРА-Информ, пограничники зафиксировали при въезде в Крым 1500 нарушений – в течение 2016 г.


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