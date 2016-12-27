На Донбассе ведется борьба за контроль "серой зоны"

Так, в зоне проведения на Донбассе АТО стороны конфликта борются за контроль над т.н. "серой зоной". Об этом сообщил замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам – стороны конфликта сейчас занимают позиции на территориях, продвигаясь друг к другу по линии разграничения - подчеркнул Хуг. При этом - по словам главы внешнеполитического комитета ЕП Эльмара Брока, по итогам отвода в "серую зону" вооружения проникают подразделения, приближаясь на расстояние ведения огня из стрелкового оружия.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2016 г. в " серой зоне" под Еленовкой автомобили подорвались на мине.