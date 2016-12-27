На Аляске проснулся вулкан Богослов, столб пепла достиг высоты в девять километров

Он выбросил столб пепла на высоту 9,1 километров. Как сообщает ТАСС, специалисты уже передали итоги анализа снимков, сделанных со спутников на орбите Земли. По их мнению, которое сложилось после измерения температуры в верхнем слое облаков, все указывает на то, что пепел уж достиг указанной высоты.

Ветер дует в основном с запада или юго-запада, поэтому введен высший, красный код опасности извержения, - сказано в сообщении.

Напомним, на острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью, поэтому вести мониторинг можно только при помощи бортовых приборов орбитальных спутников. Ближайший населенный пункт, расположенный к вулкану, городок Уналашка, находится в 98 километра. Там проживает около четырех тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, 26 октября, на Камчатке вновь проснулся вулкан "Шивелуч". Он выбросил в воздух столб пепла в высоту шесть с половиной тысячи метров над уровнем моря.