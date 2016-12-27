Луценко надеется, что дело Януковича суд начнет рассматривать в начале 2017 года

Генеральная прокуратура ждет с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Об этом во вторник, 27 декабря, во время на брифинге в Краматорске заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что в деле небольшое количество материалов и свидетелей, поэтому он надеется, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы следствия на руки для изучения.

А затем начнется судебный процесс, планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года, - отметил Луценко, добавив, что если суд признает Януковича виновным, то все его имущество и средства могут конфисковать в пользу Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.