21:32 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко надеется, что дело Януковича суд начнет рассматривать в начале 2017 года

Судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича может начаться в первом квартале 2017 года.

Луценко надеется, что дело Януковича суд начнет рассматривать в начале 2017 года

Генеральная прокуратура ждет с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Об этом во вторник, 27 декабря, во время на брифинге в Краматорске заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что в деле небольшое количество материалов и свидетелей, поэтому он надеется, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы следствия на руки для изучения.

А затем начнется судебный процесс, планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года, - отметил Луценко, добавив, что если суд признает Януковича виновным, то все его имущество и средства могут конфисковать в пользу Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.


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