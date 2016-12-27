Лесные рейдовые бригады усилили охрану елок

Об этом сообщили в пресс-службе Гослесагентства.

Как отмечается, на сегодня для охраны новогодних елок задействовано 2 тысячи 238 бригад в количестве 7 тысяч 816 человек. Кроме того, в прошлом году работало лишь 1 тысяча 181 бригада в количестве 4 тысяч 488 человек.

"До охранных бригад входят должностные лица государственной лесной охраны, работники Национальной полиции, общественности, экологи и журналисты", - говорится в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день уже выявлено 1 тысячу 626 незаконно срубленных новогодних деревьев. В свою очередь, рейдовыми бригадами составлено более 360 административных протоколов и взыскано штрафов на сумму почти 25 тыс. гривен.

"За причиненный вред лесу нарушители возместили почти 125 тыс. Гривен", - подчеркнули в пресс-службе Гослесагентства.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", киевские елки будут спасать охраной и сюрпризами.