Ксения Собчак переборщила с размером новогодней елки

"Немного переборщили с размером ёлки», - написала Собчак под фото в Instagram.

Также напомним, что буквально через несколько недель после рождения своего первенца Собчак очень быстро вернулась к работе, вечеринкам и тусовкам.

Кроме того, под фотографиями "львицы" пользователи Instagram негодовали и называли Ксению "матерью-кукушкой", которая не уделяет должного внимания мужу Максиму Виторгану и малышу Платону. В свою очередь, в ответ на оскорбления Собчак опубликовала фото, на котором молодой папа Виторган гуляет с коляской.

Однако, как оказалось, пара переборщила с размером ёлки. "Не царапай потолок", - комментирует действия своего мужа Собчак.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее светская львица Ксения Собчак поведала о том, чью безусловную любовь она заслужила.