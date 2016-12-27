Ксения Собчак переборщила с размером новогодней елки

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала в сети Instagram свою новогоднюю елку. На фотографии, которую выложила Собчак, изображен ее муж Максим Виторган, который вешает кремлевскую звезду в качестве верхушки на елку.
"Немного переборщили с размером ёлки», - написала Собчак под фото в Instagram.
Также напомним, что буквально через несколько недель после рождения своего первенца Собчак очень быстро вернулась к работе, вечеринкам и тусовкам.
Кроме того, под фотографиями "львицы" пользователи Instagram негодовали и называли Ксению "матерью-кукушкой", которая не уделяет должного внимания мужу Максиму Виторгану и малышу Платону. В свою очередь, в ответ на оскорбления Собчак опубликовала фото, на котором молодой папа Виторган гуляет с коляской.
Однако, как оказалось, пара переборщила с размером ёлки. "Не царапай потолок", - комментирует действия своего мужа Собчак.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее светская львица Ксения Собчак поведала о том, чью безусловную любовь она заслужила.