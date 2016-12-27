04:00 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Юная украинка взяла бронзу на чемпионате мира по бодибилдингу

В Доминиканской республике в Санта-Доминго украинка Александра Половцева вошла в топ-3 на чемпионате мира по бодибилдингу среди юниоров (16-23 года).

Юная украинка взяла бронзу на чемпионате мира по бодибилдингу

Об этом Половцева сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, киевлянка завоевала третье место и получила бронзовую медаль. Кроме того, женственная и мускулистая девушка набрала 16 баллов в категории фитнес-бикини.

Также, отметим, что 22-летнюю Половцеву  обошли всего две участницы конкурса: представительница Словакии Сабина Плевакова и Дениз Сайпинар из Турции.

Как сообщал "Ура-Информ", на чемпионате мира по боевому самбо среди мужчин украинская сборная заняла второе место.


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