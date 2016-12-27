Юная украинка взяла бронзу на чемпионате мира по бодибилдингу

Об этом Половцева сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается, киевлянка завоевала третье место и получила бронзовую медаль. Кроме того, женственная и мускулистая девушка набрала 16 баллов в категории фитнес-бикини.

Также, отметим, что 22-летнюю Половцеву обошли всего две участницы конкурса: представительница Словакии Сабина Плевакова и Дениз Сайпинар из Турции.

Как сообщал "Ура-Информ", на чемпионате мира по боевому самбо среди мужчин украинская сборная заняла второе место.