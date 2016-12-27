10:17 27.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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"ДНР" передала Украине двух пленных

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" во вторник, 27 декабря, передали украинской стороне двух пленных украинок.

Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак передали на границе между Донецком и Макеевкой. Об этом сообщает сепаратистское издание ДАН. По их данным, сегодня утром руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану передали двух женщин.

В свою очередь Рубан заявил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по информации советника председателя СБУ Юрия Тандита, Служба безопасности Украины завершает юридические процедуры по передаче боевикам 15 человек.


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