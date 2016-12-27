Бывший российский депутат дал важные показания по делу Януковича, - Луценко

По делу о государственной измене, которое открыто против бывшего президента Украины Виктора Януковича, важные показания дал бывший депутат Государственной думы Российской Федерации.
Он рассказал о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину на решение Госдумы о ведении российских войск на территорию Украины. Об этом во вторник, 27 декабря, на брифинге в Краматорске сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, ГПУ получила показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения. При этом Луценко не назвал имени российского депутата.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко рассчитывает, что судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича может начаться в первом квартале 2017 года. Генеральная прокуратура ждет с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия, - заявил генпрокурор.