Бывший российский депутат дал важные показания по делу Януковича, - Луценко

Он рассказал о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину на решение Госдумы о ведении российских войск на территорию Украины. Об этом во вторник, 27 декабря, на брифинге в Краматорске сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ получила показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения. При этом Луценко не назвал имени российского депутата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко рассчитывает, что судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича может начаться в первом квартале 2017 года. Генеральная прокуратура ждет с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия, - заявил генпрокурор.