Власти Филиппин из-за тайфуна эвакуировали сто тысяч человек

"Нок-Тен" с собой принес ветер, скорость которого достигает

255 километров в час. Как сообщают местные СМИ, первые удары стихии районы у острова Катандуанес почувствовали около семи часов вечера. На данные момент сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В то же время власти страны уже эвакуировали около ста тысяч человек из зон риска из-за угрозы затоплений и оползней. Десятки портов закрылись из-за предупреждения о том, что волны могут достигать двух метров.

Синоптики прогнозируют, что Тайфун "Нок-Тен" может стать самым сильным тайфуном на Филиппинах за последний год. По их прогнозам, ураган пройдет через юг главного острова Филиппин Лусон и может подойти к столице страны Маниле, однако тут он уже может ослабеть.

Власти города уже приказали снять большие рекламные щиты, чтобы ветер не мог их вырвать и ранить людей. Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что скорость ветра тайфун " Нок-Тен", которые надвигается на восточное побережье Филиппин будет достигает 185 километров в час.