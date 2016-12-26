03:00 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В заложниках у боевиков все еще находится 110 украинцев, - Тандит

На сегодняшний день в заложниках у боевиков на временно неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

В заложниках у боевиков все еще находится 110 украинцев, - Тандит

Это официальная цифра по данным Службы безопасности. Эти люди удерживаются в Донецке и Луганске. Об этом в воскресенье, 25 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов, заявляет советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, помимо этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации. В их освобождении нет никакой разницы, есть определенная процедура.

И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят, - пояснил он, добавив, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко ранее заявляла, что в самое ближайшее время 58 пленных, которые все еще находятся у боевики на временно оккупированной территории, вернутся домой.


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