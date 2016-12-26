В Украине в понедельник мокрый снег и оттепель

Практически на всей территории страны, в понедельник, 26 декабря, сохранился прохладная погода без существенных осадков. Только в западных областях ожидается мокрый снег с переходом в дождь, местами гололед.

На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха будет колебаться днем от 3 градусов мороза до 2 двух тепла.

В Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе дождь, утром местами гололед. Ночная температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 теплых градусов.

В северных областях без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью составит 1-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла до 4 градусов мороза.

В центральных областях без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью похолодает до минус 6 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 2 до минус 3 градусов.

На востоке в понедельник также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночь. Похолодает до 2-8 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

В южных областях без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градуса.