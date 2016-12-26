В Одессе сгорела сауна в фитнес-центре

В переулке Дунаева горела сауна в фитнес-центре. К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, около трех часов дня спасатели получили сообщение от очевидцев, что горит пятиэтажной жилой доме.

Как установили пожарные на месте события, горела сауна в фитнес-центре на первом этаже жилого здания. Спасатели пояснили, что задымление мешало тушению огня, а

при расстановке пожарно-спасательной техники подъехать к месту пожара было сложно из-за припаркованных авто возле дома.

Вместе с тем пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, который охватил площадь в 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле станции метро " Лесная" в Киеве в воскресенье днем, 25 декабря, горел рынок. В результате пожара погиб один человек. Как сообщает пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага, по предварительной информации пожар начался около полудня.