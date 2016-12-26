В ГПУ пообещали передать в суд дело Януковича через два месяца

Столько времени будет достаточно, если будет получено решение суда о возможности проведения заочного досудебного расследования. Об этом в понедельник, 26 декабря, во время судебного заседания заявил прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

По его словам, при таких условиях дело о госизмене будет рассматриваться по сути. В то же время Кравченко напомнил, что Янукович находится в государственном розыске и скрывается от следствия.

Напомним, защита Януковича выступает за проведение допроса в режиме видеоконференции.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.