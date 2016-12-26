В Германию прибывает все больше турков

С начала года их число возросло в три раза. Все они ищут пристанища на территории ФРГ. Такие сведения передает DW.

Как рассказали в немецком правительстве, с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение соответствующего статуса беженца. За весь 2015 год подобных запросов от турков равнялось 1767.

При этом в правительстве ФРГ не связывают подобное явление с массовыми увольнениями, а также преследованиями после попытки госпереворота в Турции.

Известно, что среди 80% "просящих" из Турции – курды. Анкара ведет безжалостную борьбу с курдами, заявила член Левой партии Улла Йелпке.

Как сообща "УРА-Информ", на почве возрастающего количества мигрантов в стране, у немцев началась исламофобия. Жители ФРГ признаются, что в родном государстве они стали чувствовать себя как гости.