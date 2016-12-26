В Германии нашли о обезвредили бомбу времен ВМВ - ФОТО, ВИДЕО

Она пролежала в земле с времен Второй мировой войны. В связи с чем, власти города Аугсбург, где и была обнаружена бомба, были вынуждены эвакуировать более 50 тысяч человек.

Как сообщают местные телеканалы, полиция предположила, что это британская бомба весом 1,8 тонн. Она была сброшена на город во время авианалета в 1944 году.

Ее обнаружили строители на прошлой неделе во время строительных работ. Саперы также пояснили, что для ее обезвреживания и подрывных работ специально был выбран рождественский день, поскольку в будние часы это было бы сделать сложнее. Операция стала крупнейшей по масштабам эвакуацией из-за обезвреживания бомбы в стране с момента окончания войны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции 9 декабря эвакуировали город из-за 500-килограммовой бомбы.