В Черкасской области назначили нового главу полиции

Соответствующее распоряжение было подписано накануне. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в воскресенье, 25 декабря, во время заслушивания ситуации по ряду уголовных дел личному составу было сообщено о назначении нового руководства Нацполиции.

Им стал Валерий Лютый, - пояснили в пресс-службе. Там также рассказали, что его хотели назначать еще в ноябре, но тогда возникли вопросы об одобрении назначения Лютого общественностью. Поэтому приказ о его назначения был приостановлен.

По словам спикер Главного управления НП в области Дмитрия Грищенко, местные власти провели консультации с общественностью, а затем приняли соответствующее решение. Напомним, Валерий Лютый занимал должности начальника ГАИ Харькова и области, был заместителем начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году он ушел на пенсию, а в 2013 стал советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков вчера заявил, что в бюджете системы МВД на 2017 предусмотрено почти четыре миллиарда гривен на обеспечение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.