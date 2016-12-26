Телебашня на Чонгаре достигла 90 метров

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Сегодня рабочий день не только у меня. Петр Семерей только что сообщил, что чонгарская строящаяся башня для нужд Крыма, уже составляет 90 м", - отметил он.

Согласно словам Костинского, конкурс на чонгарские частоты состоится уже через два дня.

"Во вторник Национальный совет выберет 4 победителей - радиостанции, которые будут вещать на территорию Крыма", - добавил он.

Как сообщал "УРА-Информ", Петр Порошенко откроет телевизионную вышку на горе Карачун в Донецкой области.