09:37 26.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Телебашня на Чонгаре достигла 90 метров

Телерадикоммуникационная башня в селе Чонгар Генического района Херсонской области, которая будет давать сигнал на Крым, уже достигла высоты в 90 метров. Однако когда и кто именно будет вещать на территорию Крыма, еще не определились.

Телебашня на Чонгаре достигла 90 метров

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Сегодня рабочий день не только у меня. Петр Семерей только что сообщил, что чонгарская строящаяся башня для нужд Крыма, уже составляет 90 м", - отметил он.

Согласно словам Костинского, конкурс на чонгарские частоты состоится уже через два дня.

"Во вторник Национальный совет выберет 4 победителей - радиостанции, которые будут вещать на территорию Крыма", - добавил он.

Как сообщал "УРА-Информ", Петр Порошенко откроет телевизионную вышку на горе Карачун в Донецкой области.


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